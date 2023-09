Adıyaman'da 1. sınıfa başlayan 12 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye setleri Sultangazi Belediyesi'nden...

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden itibaren deprem bölgesine bir çok alanda destek olan Sultangazi Belediyesi, bu kez okulların açılmasıyla birlikte depremzede ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocukların okula motive olmasını sağlamak adına harekete geçti. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi’nde Adıyaman genelinde okula yeni başlayan 12 bin 1’inci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı.Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Adıyaman merkezdeki Öğretmenim İlkokulu’nda Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile birlikte 1. sınıfa başlayan öğrencilerin sevinci ve heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Dursun, öğrencilere çanta ve beslenme çantası ile birlikte içerisinde abaküs, kalemtraş, silgi, 12’li kuru boya kalemi, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kırmızı kalem, kurşun kalem, cetvel ve kalemlik bulunan kırtasiye seti hediye etti.Ailelerin yükünü bir nebze hafifletebilmek için çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi Belediyesi olarak, deprem bölgesindeki çocuklarımızı kendi çocuklarımızdan ayırmıyor; hayata yeniden güler yüzle bakmalarını istiyoruz. Zor zamanlardan güçlenerek çıkmaları için her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Okullarımız açılırken öğrencilerimizin, her eğitim döneminde başta kırtasiye olmak üzere birçok ihtiyacı oluyor. Bu sene deprem bölgesindeki 12 bin ilkokul birinci sınıf öğrencimizin kırtasiye malzemelerini, çantalarını, kalemliklerini, içerisindeki defterlerini, boyama kitabını ve ihtiyacı olabilecek malzemelerini veriyoruz. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini sağlayarak ailelerinin yükünü azaltmak istiyoruz. Çocuklarımızın eksiksiz bir şekilde okullarına giderek, başarılı olmaları için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın sevincine ortak olmak, neşelendiklerini görmek bizleri de mutlu ediyor.” dedi.Sultangazi Belediyesi olarak ilk günden bu yana deprem bölgesine yardım ve destek için harekete geçtiklerini belirten Başkan Dursun, “Depremin en zor günlerinde bölgede yaşayan kardeşlerimize karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Deprem haberini alır almaz arama kurtarma ekibimiz SAK-E hemen afet bölgesine intikal etti. Enkaz altından pek çok insanı çıkaran ekiplerimizin olağanüstü çalışmaları sayesinde aileler birbirine kavuştu. 18 milyondan fazla yaşam malzemesini içeren yüzlerce tırı depremden etkilenen illerimize ulaştırdık. Sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için mobil aşevi ve günde 10 bin taze ekmek üretilen seyyar fırının kurulumunu gerçekleştirdik. Adıyaman’da evleri yıkılan depremzede kardeşlerimize barınma imkânı sağlamak için içerisinde WC, duş kabinleri, çocuk parkı, ücretsiz Wİ Fi hizmeti, çamaşırhane ve yemekhanesi de bulunan 2000 kişilik Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı’nı oluşturduk. Burada bir sağlık alanı, çocuklarımız için psikolojik danışmanlık hizmeti birimi ile bir çocuk parkını hizmete aldık. Daha sonraki süreçte de insanlarımızın hayata daha iyi tutunması için çeşitli vesilelerle gerekli desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. ” diye konuştu.Deprem bölgesine bundan sonra da ihtiyaç duyulan her durumda destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dursun, “Asrın felaketi diye adlandırılan büyük bir deprem yaşandı bu bölgede. O yüzden buradaki kardeşlerimize destek olmak bizim boynumuzun borcu. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. Bugün kırtasiye malzemeleri dağıtımı vesilesiyle çocuklarımızın yüzündeki heyecanı ve mutluluğu görmek bizim için en büyük mükafat. Bundan sonra da deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.