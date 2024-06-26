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Otomotiv güvenlik yönetmeliği: Yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından otomotiv sektörüne ilişkin 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi. Buna göre, hala stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.

Ekleme: 26.06.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Otomotiv güvenlik yönetmeliği: Yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne ilişkin önemli bir karar aldı. 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi. Böylece hala stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, ilgili düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.