Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çohaç, trafikte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen öğrenci tarafından kafasından vurulan Mahir Çohaç, kanlar içinde kaldı.Silah sesi ile dışarı çıkan esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Ambulans kurşunların hedefi olan Çohaç'ı hayata döndürmek için müdahalede bulunurken, polis ekipleri saldırıdan sonra yürüyerek sırra kadem basan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.