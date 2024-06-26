  • USD: 32,90 - 32,96
  • EURO: 35,18 - 35,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çohaç, trafikte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. 17 yaşındaki öğrencisi tarafından kafasından vurulan Çohaç kurtarılamadı.

Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!
Ekleme: 26.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çohaç, trafikte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen öğrenci tarafından kafasından vurulan Mahir Çohaç, kanlar içinde kaldı.

Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!

EKİPLER ŞAHSI ARIYOR

Silah sesi ile dışarı çıkan esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!

Ambulans kurşunların hedefi olan Çohaç'ı hayata döndürmek için müdahalede bulunurken, polis ekipleri saldırıdan sonra yürüyerek sırra kadem basan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.


Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!

OLAYDAN BİR SAAT ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDE...

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!