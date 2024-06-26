İslam Memiş'ten 'temmuz öncesi son fırsat' uyarısı: Gram altın...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın ve gümüş için değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gümüşte beklediği gerilemenin gerçekleştiğini belirtirken ons altına da dikkat çekti.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulun İslam Memiş, 100 dolar 3.300 lira, 100 euro 3.540 lira 1 gram altın 2.500 lira, 1 gram gümüş 32 lira. Herkesin 1 gram gümüş almaya gücü var' dedi.Memiş, bu değerlendirmesi sonrasında bir yol haritası sundu ve altınla ilgili uyardı...'Önemli olan beklentin ne, hedefin ne, ne istiyorsun?' diye soran İslam Memiş, '10 bin lira 6 ayda altında 2.100 lira, gümüşte 3.685 lira kazandırdı' dedi.Memiş, 'Yıkıla yıkıla öğretecek hayat yıkıla… Ons gümüş (xag/usd) beklediğimiz 28,80 dolara geriledi. Sıra ons altında (xau/usd)' diyerek temmuz ayı öncesi son alım fırsatına dikkatleri çekti.