Naci Görür Bingöl depremi sonrası o bölgeyi işaret edip uyardı!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bu sabah saat 07.42'de Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem çevre illerden de hissedildi.Deprem uzmanları uzun zamandır Bingöl Karlıova'ya dikkat çekiyordu. Bingöl'deki depremin ardından da Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Bölgeyi sürekli uyardıklarını ifade eden Görür, KAF ve DAF arasının problemli olduğunu belirtti.Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Karlıova- Bingöl'de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil, sevgiyle.' ifadelerini kullandı