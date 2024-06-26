DSÖ’den kritik uyarı: Koronavirüsün ardından o hastalık hızla yayılıyor…

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir hastalık uyarısı daha yapıldı. 26 ülkede görülen ve en yoğun vakaların Afrika'da görüldüğü hastalık yetkilileri telaşlandırdı.DSÖ yetkililerinden Rosamund Levis, hastalık hakkında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Lewis, yeni hastalık vakalarının artmaya devam etmesiyle bunun bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla vaka rapor edildiğini söyledi.,Mayıs ayından bu yana 26 ülkeden DSÖ'ye bildirilen doğrulanmamış vakalar olduğuna dikkat çekildi. Afrika'da hızla artış gösteren M çiçeği virüsünün temel nedenlerinin tespit edilmesi için yoğun araştırılmaların yapılması yönünde çağrılar yapıldı.Rosamund Lewis, nisandan bu yana Güney Afrika'nın M çiçeği virüsünün bir varyantı olan 'clad IIb' virüsüne bağlı 13 doğrulanmış vaka ve iki ölüm bildirildiğini belirtti.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin büyük bir salgınla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyleyen Lewis, yalnızca 2024'te bildirilen 9 bin 291 M çiçeği vakasından 419'unun ölümle sonuçlandığını söyledi.Söz konusu olan M çiçeği salgınında daha çok çocukların yaşamını yitirdiğini kaydeden Lewis, Afrika'da M çiçeği vakalarında son zamanlarda görülen artışın ele alınmasının kritik bir ihtiyaç olduğunun da altını önemle çizdi.