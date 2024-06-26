Onaylı randevu sistemi genişletildi! İşte tetkik amaçlı görüntüleme için 7 soruya 7 cevap

Artık hastanelerde tetkik amaçlı görüntüleme için de hasta onayı gerekecek.İşte 7 soruda yeni sistem:Pazartesi devreye girdi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlanacak.Boş kalan kapasite diğer hastalar için kullanılacak. Bir hastanede yapılan işlem diğer hastanelerde de görülebilecek.Hastanın randevudan 2 gün önce saat 20:00'ye kadar randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor.Onay, 'www.mhrs.gov.tr' internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve 'ALO 182 Çağrı Merkezi' olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebiliyor.Evet. Randevu tarihinden iki gün önce edilecek.Son onay randevusuna kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu otomatik iptal olacak.Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni randevu alabilecek.Bu kişiler için hastane tarafından yeniden randevu verilebilecek.65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları.