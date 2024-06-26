Vasiyetiyle gündem olmuştu! Teoman'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Recep Tayyip Erdoğan çok karizmatik

Türk Rock müziği denilince herkesin aklına gelen ilk isimlerden biri Teoman. Teoman son dönemde yaptığı vasiyet açıklamasıyla gündem olurken katıldığı bir yayında söylediği sözler de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.Katıldığı bir yayında Türkiye seçimleri hakkında sorulan soruya yanıt veren Teoman, dünyanın sağa doğru kaydığını söyledi.Teoman aynı zamanda siyasi seçimlerde kişi kültünün de çok önemli olduğunu söyleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.'Öyle bir karizmatik gücü var ki' dediği Başkan Erdoğan için Teoman 'O kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor' ifadelerini kullandı.'Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musunuz?' sorusuna da muhalefete tokat gibi bir yanıt verdi.İşte Teoman'ın o sözleri:Herkes yerelle geneli karıştırdığı için bunun yansıması seçimlerde olacak zannediyor.Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figür olduğu kesin.Geçtiğimiz günlerde 'Vasiyetinizi hazırladınız mı?' sorusuna verdiği 'Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak' yanıtıyla tüm gözleri üzerine çekmişti.Teoman'ın yanıtına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş kayıtsız kalamamış 'Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum.Hepimize emanet olan; ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor.Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum' sözleriyle teşekkür etmişti.Teoman, Bakan Göktaş'ın sözleri için şu yorumu yaptı:'Mutluyum Sayın Bakanın bu yorumundan dolayı.Belki benim konumumda, ekonomik avantajı olan kesimlere, toplumun alt kesimlerine, dezavantajlı olan topluluklara yardım etme hususunda bir yol sunulabilir.Ben şuna inanıyorum; insan sevdiği, ait olduğu topluma bir fayda sağladığında, kendisi de manen bir iç huzur, bir tür mutluluk duyuyor.'