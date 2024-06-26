MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist Ali Dinçer etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Interpol tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden PKK/HPG Komuta Konseyi üyesi ve PKK/YPG Cezire Bölge Sorumlusu Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer'i, Suriye Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, 2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı öğrenildi.