Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor' ifadelerine yer verildi.Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 22°C, 29°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 20°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 15°C, 33°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 21°C, 34°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 23°C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 24°C, 38°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 28°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 33°CParçalı bulutluÇANKIRI 18°C, 34°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 17°C, 32°Cöğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu ile Zonguldak'ın batı çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 28°CYerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 15°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 21°C, 30°CParçalı bulutluSAMSUN 23°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 21°C, 28°CParçalı bulutluTRABZON 25°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 18°C, 34°CParçalı ve az bulutluKARS 16°C, 34°CParçalı ve az bulutluMALATYA 21°C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN 19°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 29°C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 28°C, 41°CAz bulutlu ve açık