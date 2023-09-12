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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

Ankara’da E.D. isimli bir kişiye işkence yapan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan ‘Bora Kaplan’ suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Ekleme: 12.09.2023 - 08:47 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

Geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanında Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında o dönem E.D.'yi ifade vermekten vazgeçiren iki avukat, Kaplan'ın korumalığını yapan 3 emekli uzman çavuşun da olduğu öğrenildi.

KAPLAN SORGUDA KONUŞTU

Ayhan Bora Kaplan'ın işkence ve diğer eylemler hakkında bilgi vermekten kaçındığı ancak kendisine yardımcı olan kişiler hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Kaplan'ı havalimanında VİP'den geçirecek olan iki havalimanı çalışanı hakkında idari ve adli yönden soruşturmada yapıldığı öğrenilirken, suç örgütüne yönelik soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

AYHAN BORA KAPLAN TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 2 avukat, 3 emekli uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli Organize Şubedeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 14 kişi 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, soruşturmanın genişlediği, operasyonların devam edeceği öğrenildi.
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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
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