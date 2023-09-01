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Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının tercihi olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, büyük bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Ekleme: 1.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 1.09.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak
Meta'nın mesajlaşma uygulamasının yeni arayüzü beta programına katılan bazı Android kullanıcılarının dikkatini çekti. Uygulamanın yıllar sonra gerçekleştirdiği bu büyük tasarım değişikliği, daha modern ve şık bir görünüm sunmayı amaçlıyor.

MATERYAL 3 TASARIM GELİYOR
WhatsApp'ın yenilenen kullanıcı arayüzü, güncellenmiş Materyal 3 tasarımıyla donatılmış öğeleri içeriyor. Üst çubuk tamamen beyaz olarak tasarlanırken diğer arayüz öğeleri ise WhatsApp logosundaki tonda yeşil renkle öne çıkıyor. Üst kısımda farklı bir yazı tipiyle 'WhatsApp' yazısı görülebiliyor.

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Bu yenilenen tasarım sayesinde WhatsApp, sohbet yönetimini daha etkin hale getiriyor. Kullanıcılar okunmamış, kişisel veya iş mesajlarını daha kolay ayırt edebilmek için sunulan sohbet filtresinden yararlanabilecekler. Özellikle çoklu hesap desteğini kullanmaya başladığınızda, bu filtrelerin daha da işlevsel hale geleceği düşünülüyor.


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