Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Meta'nın mesajlaşma uygulamasının yeni arayüzü beta programına katılan bazı Android kullanıcılarının dikkatini çekti. Uygulamanın yıllar sonra gerçekleştirdiği bu büyük tasarım değişikliği, daha modern ve şık bir görünüm sunmayı amaçlıyor.WhatsApp'ın yenilenen kullanıcı arayüzü, güncellenmiş Materyal 3 tasarımıyla donatılmış öğeleri içeriyor. Üst çubuk tamamen beyaz olarak tasarlanırken diğer arayüz öğeleri ise WhatsApp logosundaki tonda yeşil renkle öne çıkıyor. Üst kısımda farklı bir yazı tipiyle 'WhatsApp' yazısı görülebiliyor.Bu yenilenen tasarım sayesinde WhatsApp, sohbet yönetimini daha etkin hale getiriyor. Kullanıcılar okunmamış, kişisel veya iş mesajlarını daha kolay ayırt edebilmek için sunulan sohbet filtresinden yararlanabilecekler. Özellikle çoklu hesap desteğini kullanmaya başladığınızda, bu filtrelerin daha da işlevsel hale geleceği düşünülüyor.