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Mehmetçik'ten Kandil'e operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik'ten Kandil'e operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü
Ekleme: 1.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 1.09.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçik'ten Kandil'e operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü
Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki terör noktalarına hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil ve Asos bölgelerindeki çok sayıda hedefin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekâtı icra edilmiştir.

Harekât ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

Harekât öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihî, dinî, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
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