İçişleri Bakanı Yerlikaya: Van Özalp kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.