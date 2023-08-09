İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ’a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.