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Beyaz Gazete
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ’a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Ekleme: 9.08.2023 - 09:16 Güncelleme: 9.08.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.
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