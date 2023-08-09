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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,9 değer kazanarak 7.478,90 puana yükseldi.

Ekleme: 9.08.2023 - 13:22 Güncelleme: 9.08.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,70 puan değer kazanarak 7.478,90'a çıktı. Toplam işlem hacmi 66,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,66, holding endeksi yüzde 1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,52 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 ve 7.750 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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