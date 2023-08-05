Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 22°C, 40°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 22°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 18°C, 36°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 24°C, 42°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 28°C, 34°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C, 38°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 13°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA 21°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 14°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 23°C, 29°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 21°C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 23°C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON 23°C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 14°C, 30°CParçalı bulutluERZURUM 12°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 14°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 27°C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 28°C, 41°CAz bulutlu ve açık