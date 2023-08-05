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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 5.08.2023 - 08:29 Güncelleme: 5.08.2023 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 12°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık
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