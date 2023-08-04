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Tayland'da yük treni işçi kamyonu çarpıştı: 8 ölü

Chachoengsao eyaletinde bir yük treninin, “dur” uyarısına uymayan kamyonete çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 4.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 4.08.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Tayland'da yük treni işçi kamyonu çarpıştı: 8 ölüTayland'da korkunç bir kaza yaşandı.

Chachoengsao eyaletinde bir yük treni kamyonete çarptı.

Yerel saatle 03.00 sıralarında yaşanan olayda, başkent Bangkok istikametine ilerleyen bir yük treni, bölgedeki bir balık çiftliğine işçi taşımakta olduğu öğrenilen ve “dur” tabelasına uymayan bir kamyonet ile çarpıştı.

Tayland'da yük treni işçi kamyonu çarpıştı: 8 ölü

Üstü açık kamyonetten savrulan 8 kişi öldü

Çarpışmanın etkisi ile üstü açık kamyonetten savrulan işçilerden 8’i olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kazadan sağ kurtulan 55 yaşındaki kamyonet sürücüsü Wichai Yulek, olay yerinde polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, “dur” tabelasını gördüğünü ancak yaklaşan treni görmediğini, kamyonetin arkasında bulunan işçilerin kendisine hızlıca geçebileceğini söylediğini belirtti.

İşçilerden biri araçtan atlayarak kurtuldu

Yulek, yaşanan kısa süreli kararsızlığın sonunda ileri yöne yaptığı hamlenin yeterli olmaması sonucu, trenin kamyonete arkadan çarptığını ve kamyoneti savurduğunu ifade etti.

Kamyonetin arkasında bulunan işçilerden 20 yaşındaki Surapat Prasop’un, çarpışma öncesi araçtan atlayarak ters yöne doğru kaçarak hayatını kurtardığı öğrenildi. Tayland polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tayland'da yük treni işçi kamyonu çarpıştı: 8 ölü
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