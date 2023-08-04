Kapadokya’ya yılın ilk 7 ayında 2 milyonu aşkın ziyaretçi geldi

Yurdun dört bir yanında turizm hareketliliği yaşanıyor.Yaz sezonu nedeniyle kimileri deniz, kum ve güneşi tercih ederken kimileri ise tarihi bölgeleri geziyor.En çok ziyaret edilen bölge ise yerli ve yabancı turistin akın ettiği Kapadokya.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan yer alan Kapadokya bölgesi, peribacaları, doğal kaya oluşumu vadileri ve eşsiz güzellikleri ile müze ve ören yerlerinde yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Kapadokya bölgesinde müze ve ören yerlerinde, Zelve ören yeri başta olmak üzere Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehri, Açıksaray ören yeri, Karanlık Kilise, El Nazar kilisesi gibi ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 kişi ziyaret etti.1 milyon 4 bin 666 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı.İkinci sıradaki Zelve ören yerini 943 bin 669 kişi, üçüncü sıradaki Kaymaklı yeraltı şehrini 502 bin 137 yerli ve yabancı turist gezdi.