Günlük petrol üretim rekoru kırıldı! TPAO duyurdu

Türkiye enerjide bağımsızlık hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı.Bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:'Yeni Kuyular, Yeni Rekorlar! Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16.188 varil petrol üretime ulaştık ve bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık #EnerjideBağımsızTürkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz. Yurt içi günlük üretimimiz. 75.052 Varil Petrol Eşdeğeri / Gün'