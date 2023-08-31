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Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Biri ağır 15 yaralı

Uşak’ın Banaz ilçesi Dumlupınar Kavşağı yakınlarında yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Ekleme: 31.08.2023 - 10:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Biri ağır 15 yaralıEdinilen bilgiye göre; Uşak'tan Afyonkarahisar istikametine ilerleyen S.Ç. yönetimindeki 07 BDL 402 plakalı yolcu otobüsü, Dumlupınar rampasında A.S. kontrolündeki 42 HAV 47 plakalı salça yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi, polis, jandarma ve itfaiye yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü S.Ç. ve hostes Y.E.K. (19) ile 11 yolcu ambulansla Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılırken, 2 yolcunun da 112 Sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi yapıldı.

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Biri ağır 15 yaralı




Öte yandan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan hostes Y.E.K.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan dolayı kapanan yol ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tek şeritten trafiğe açılabildi. Kazadan dolayı olay yerine gelen Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, yolcu otobüsünün İzmir'in Çeşme ilçesinden kalktığını ve Çorum'a gittiğini söyledi.

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Biri ağır 15 yaralı

Afyonkarahisar il sınırına yakın bir mesafede kazanın meydana geldiğini aktaran Ergün, 'İzmir'den Çorum'a giden bu yolcu otobüsü içinde 24 yolcu ve 4 mürettebatı bulunuyor. Kazada 15 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan sağ ön tarafta oturan muavinin durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumunda çok şükür ilk belirlemelere göre hayati tehlike olabilecek bir durum yok. Olaya jandarmamız, trafik polisimiz, kara yolları, 112 çok acil bir şekilde müdahale etti.

Yaralı vatandaşlarımızı da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Banaz, Afyonkarahisar, Dumlupınar'daki hastanelere sevk ettik. Bizi şu anda sevindiren dediğimiz gibi herhangi bir can kaybının olmaması. İnşallah ağır yaralı olan arkadaşımız da bir an önce sağlığına kavuşur, şifasını bulur. Bunun dışında olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olayın sebebi ve sonuçları soruşturma sonucunda ortaya çıkar” dedi.Vali Ergün, buradaki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Biri ağır 15 yaralı
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