Sağlık-Sen’den Bakan Koca’ya ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek 7’nci Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Sağlık-Sen’in hazırladığı tekliflerle ilgili Bakan Koca ile istişarede bulunuldu. Ziyarette ayrıca sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Öte yandan Başkan Doğan, yakın zamanda Bakan Koca’nın sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta Sağlık-Sen’in toplu sözleşme teklifleri arasında yer alan sorunlara dikkat çekmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Koca da süreci yakından takip ettiğini belirterek, ziyaretten dolayı Sağlık-Sen heyetine teşekkür etti.