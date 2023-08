MSB paylaştı: Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, 2023 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından açıklanacak Şura kararlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 942'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 285'e ulaşmıştır" diye konuştu.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içinde terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun ele geçirildiğini belirten Aktürk, "Şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan, terör örgütüne ait bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir" dedi.Hudut güvenliğiAktürk geçen hafta içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 kaçağın yakalandığını belirterek, "Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir. 3 bin 132 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" ifadesini kullandı.Bu yıl içinde hudutlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 468 kişinin yakalandığını dile getiren Aktürk, "Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 347'si teröristtir. 131 bin 944 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 631 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 24 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.Albay Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 83 olurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 699’a ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.Sahil Güvenlik tarafından 29 Temmuz'da Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmata ilişkin de bilgilendirmede bulunan Albay Aktürk, şunları kaydetti:"Bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmattan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesi çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiş, 17 tanesi ise kontrollü olarak dün yerinde imha edilmiştir"Türk Silahlı Kuvvetlerinin doğal afetlerle mücadele çalışmalarına sağladığı katkıya da değinen Aktürk, "Son dönemde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 49 helikopter ile katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir” bilgisini paylaştı.Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'ndeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, Türkiye'nin Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak eski haliyle devamından yana olduğunu bir kez daha vurguladı.İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, girişimin devam etmesine yönelik çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini ifade etti.ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin son duruma ilişkin de kaynaklar, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuç bekliyoruz" yanıtını verdi.Kaynaklar, Fransa'nın Dedeağaç'ı kullanmak üzere Yunanistan ile görüştüğü iddiasına ilişkin, bölgede meydana gelen tüm gelişmelerin savunma ve güvenlik açısından yakından takip edildiğini, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.Mehmetçiğin Kosova'daki çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, ülkede yaşanan gerginliğin ardından 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı iki bölüğün temmuzda Kosova'da görevine başladığını hatırlattı.Mehmetçiğin barışı destekleme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden kaynaklar, birliğin görevinin eylül ayı başına kadar devam etmesinin planlandığını söyledi.