Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Son hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken, yeni bir sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAK HAVA UYARISI
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık