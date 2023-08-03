Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 23°C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 24°C, 41°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 28°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 15°C, 33°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 20°C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 21°C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON 23°C, 28°CParçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM 13°C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS 11°C, 30°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık