Eyyam-ı Bahur İstanbul'u kavuracak: 40 dereceyi görecek dışarı çıkmayın

İstanbul, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek.Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.Hava sıcaklığının perşembe günü en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor. Cuma günü de sıcak havanın etkili olacağı tahmin edilirken, hafta sonu havanın az bulutlu olacağı ve sıcaklığın 1-2 derece düşeceği bekleniyor.Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapılıyor.