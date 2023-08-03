Edirne'de bir haftada 26 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK terör örgütü, 25'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 26 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 35 kişiyi gözaltına aldı.