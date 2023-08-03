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Bursa’da feci kaza: 3 ölü 11 yaralı

Bursa'da kasası tarla işçileriyle dolu kamyonet yoldan çıktı. Boş araziye uçan kamyonetteki 3 işçi hayatını kaybederken, 11 işçi ise yaralandı.

Ekleme: 3.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 3.08.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da feci kaza: 3 ölü 11 yaralıBursa'nın Karacabey ilçesi Çanakkale Karayolu Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 32 yaşındaki Hüsen Feris'in kullandığı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan tarlaya savruldu. Savrulan araçta adeta can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Tarlaya uçan araçta bulunan 42 yaşındaki Mukaddes Can ve 57 yaşındaki Emine El Mohammed olay yerinde hayatını kaybederken, Abid Muhammed isimli işçi ise hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Sürücü Hüsen Feris ve tarım işçileri, Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah El Muhammed (43), Ayşe Elramadan (38), Usame Elmuhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim ve Şuhela Muhammed isimli işçiler ise olay yerine gelen ambulanslar ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaylai ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da feci kaza: 3 ölü 11 yaralı
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