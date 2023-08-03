Binlerce ele geçirildi! Piyasa değeri beş milyon lira…

İstanbul’da dünyaca ünlü markaların taklidi olan piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira değerinde 12 bin 295 parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu İlçeleri'nde beş farklı adrese eş zamanlı olarak 'Sahte Parfüm' operasyonu düzenledi.Beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan detaylı aramalarda dünyaca ünlü markaların taklidi olan ve piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira değerinde 12 bin 295 taklit parfüm, 269 bin 692 boş şişe, boş parfüm kutusu, şişe kapağı ve etiket ürünleri ele geçirildi.