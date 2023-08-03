Amasya’da 70 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İran üzerinden gelen yabancı plakalı bir tır Amasya'da uygulama noktasında durduruldu. Şoförün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri tırda yaptıkları aramada dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62'si Afganistan, 6'sı Pakistan, 2'si Bangladeş olmak üzere toplam 70 kişinin olduğunu belirledi.70 kaçak düzensiz göçmen ile Tır şoförü Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada parmak izleri alınan kaçak düzensiz gömenler geri gönderme merkezine gönderilerek sınır dışı edilecek. Tırın şoförünün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.Kaçak düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istedikleri öğrenildi.