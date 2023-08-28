Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 22 Ağustos günü motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde vefat eden Öztürk'ün cenazesi hastane morgundan alınarak helallik için ailesinin Mevlana Mahallesi Mahallesi'ndeki evine getirildi.Cenaze, helallik alınmasının ardından Hazreti Ali Camii'nde kılınan namazın ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.