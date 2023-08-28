  • USD: 26,53 - 26,57
  • EURO: 28,67 - 28,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi. Resmi duyuru için bir süre daha beklenmesi gerektiğini belirten Peskov, "Duyuru tarihlerine ilişkin belirli anlaşmalar var" dedi.

Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
Ekleme: 28.08.2023 - 16:22 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos başında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya, kendi şartları yerine getirilmediği için İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmişti.

Yüz yüze zirve hazırlığı

Erdoğan, Putin'e Türkiye olarak tahıl koridorunun sürekliliğini sağlamak üzere diplomasi çabalarını sürdüreceklerinin mesajını verdi. İki liderin, telefon diplomasisinin ardından yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Kremlin: Yakında görüşecekler

Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ile Putin'in yakında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti. Peskov, “Zamanı gelince resmi duyuruyu yapacağız.” diye konuştu. Interfax'ın aktardığına göre, Peskov, sonbaharda Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası seyahate çıkmasının planlandığını aktardı.

'Duyuru tarihlerine ilişkin belirli anlaşmalar var'

Aynı zamanda Erdoğan'ın olası Rusya ziyaretine ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmayan Peskov, şöyle dedi:

Duyuru tarihlerine ilişkin belirli anlaşmalar var. Bu anlaşmalara uymayı düşünüyoruz.

Putin'in uluslararası seyahat planı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devlet başkanının tutuklanmasına ilişkin kararını dikkate alarak Putin'in programında uluslararası gezilerin olup olmadığı konusunda bir soruyu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

Planlar var. Sonbaharla ilgili plan yapıyorlar. Bu konuda da zamanı gelince sizi bilgilendireceğiz.

Tahıl anlaşması için Rusya-Türkiye-Katar formülü

Öte yandan tahıl anlaşmasının tekrar başlatılması için Rusya, Türkiye ve Katar'ın yer aldığı bir formülün de gündemde olduğunu anlatan Peskov, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Katar'ın da katılımıyla çeşitli etkileşim seçenekleri var ancak şu anda bu konuyla ilgili somut anlaşmalar yok.
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor
Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
AK Parti Olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
Bahçeli'den yerel seçim mesajı
Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Türkiye İki füzeyi art arda ateşlendi: Dünyada büyük yankı uyandırdı
TPAO 4 ilde petrol arayacak
Bu nasıl canilik! Yerde yatan köpeği ezip kaçtı... Başrolde skandallarla gündemden düşmeyen İETT
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
Fransız dergiden 5 savaş senaryosu! Yunanistan Fransa’ya sığınacak: Türkiye ile ilgili küstah ifadeler
Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor
Yunanistan’ın gözü bu görüşmede
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor! Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Türk düşmanı ABD’li senatörün başı dertte: Skandalları ifşa oldu! Ortalığı karıştıran külçe altın iddiası…
İETT otobüsü durağa daldı: Şoför kaçtı!
O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler