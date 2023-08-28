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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in vefatının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekleme: 28.08.2023 - 12:28 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için anma mesajı
Emine Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor.

Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum.

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için anma mesajı

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