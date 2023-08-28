Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in vefatının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Emine Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor.
Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum.