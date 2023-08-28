Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova’da görüşeceğini açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini dile getirdi. Zaharova, görüşmenin yakın zamanda Moskova’da gerçekleştirileceğini ifade etti.