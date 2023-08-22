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Yunanistan'da yangın can aldı: 18 kişinin cesedi bulundu...

Yunanistan'da yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu.

Ekleme: 22.08.2023 - 15:48 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da yangın can aldı: 18 kişinin cesedi bulundu...
Yunanistan'da, yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

'BÖLGEDEN UZAKLAŞIN' MESAJI

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

4 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde de devam ederken Dedeağaç'taki yangın nedeniyle kentteki üniversite hastanesi tahliye edildi. Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Yunanistan'da yangın can aldı: 18 kişinin cesedi bulundu...

Yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine, hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalar ise Dedeağaç Limanı'nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı.

PATLAMA SESLERİ

Tahliyenin ardından hastaneden, oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi. Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı.

Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü.

Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları, tahliye edilenler için açıldı.

ASPROPİRGOS'TA YANGIN

Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta da yangın çıktı. Üç noktada çıkan yangın nedeniyle Kineta-Ano Liosia tren seferleri durduruldu.

Aspropirgos'taki bazı yerleşim birimleri de tahliye edildi.

RODOP'TAKİ YANGIN YERLEŞİM BİRİMLERİNDEN UZAKLAŞTI

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

Köylerde çok sayıda ev ve araç yandı.

VİOTİA'DAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR, DÜN ÜLKEDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın nedeniyle dün bir kişinin hayatını kaybettiği Viotia'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki çoğu yerleşim birimi tahliye edilirken çok sayıda ev ve araç yangında kül oldu.

Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde hayvanlarını alevlerden korumaya çalışan bir çoban ile Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir göçmen, yangın nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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