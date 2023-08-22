Emine Erdoğan'dan Ekolojik Köy’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mamak'ta hayata geçirilen Ekolojik Köy’e bir ziyaret gerçekleştirdi.Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: Ankara’da Mamak Belediyesi tarafından kırsal turizmi canlandırmak için hayata geçirilen Ekolojik Köy’ü ziyaret ettim. İlçe sakinlerine hem ekonomik destek hem de istihdam olanağı sağlayan proje hakkında bilgi aldım. Özenle yetiştirilen lavantaların nasıl çeşit çeşit şifalı ürüne dönüştüğünü ise tarlasında, ustalarından öğrendim.Ekolojik Köy’de Mamak Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve satışa sunulan el yapımı ürünler emekçi kadınlarımıza kazanç oluyor. Yerli üretimin desteklenmesinde kadın kooperatiflerimizin katkısı yadsınamaz. Şüphesiz kadın eli dokunduğu her alana güç katıyor. Yeşil belediyecilik anlayışıyla sürdürebilir geleceğe destek veren Mamak Belediyesi'ni kutluyor, azimli kadınlarımıza bereketli, bol kazançlar diliyorum.