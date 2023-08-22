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Başkan Erdoğan: Türkiye sınırlarından ibaret değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Türkiye sınırlarından ibaret değildir
Ekleme: 22.08.2023 - 14:28 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Türkiye sınırlarından ibaret değildir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Yurt dışı başarı ödüllerini alan firmalarımızı ve temsilcilerini tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük 250 uluslararası listesinin 2022 yılı sonuçları belli oldu. Bugün ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan firmalarımıza ödüllerini vereceğiz.

Ayrıca dünyanın en büyük 225 teknik müşaviri listesinde yer alan 6 firmamızın ödüllerini de bugün burada takdim edeceğiz.

Küresel krizlerin gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması büyük bir başarıdır.

Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe ve duydukça gururlanıyoruz. Görüştüğümüz devlet yetkililerine müteahhitlerimizle çalışmaları yönünde telkinde bulunuyoruz.

Hatta sizlerin kazancının ülkemizin kazancı olduğu anlayışıyla bir proje mevcutsa telkini ısrara çeviriyoruz. Her alanda olduğu gibi müteahhit sektöründe de ülkemizin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğinden şüphe duymuyorum.

İlaveten gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan alt yapılarını yenileme ihtiyacı giderek artıyor. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği alt yapı hamlesi müteahhitlerimizi küresel rekabette öne çıkardı.

Sizlerden artık daha büyük nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi ve kendinizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum.

Savunma sanayinde nasıl büyük bir sıçrama yaptıysak müteahhit sektöründe de mevcut iş hacmini ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

Kendini bu alanda ispatlayan pek çok firmamızın başarılı yatırımlara imza attıklarını biliyoruz.

Katlanarak artan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gücünüzle ülkemizin kalkınmasına yaptığınız katkılarınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Biz 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor ama bakalım siyasi ömürleri o kadar olacak mı diyenlerin siyasi ömürleri yok olup gitti.

Gözümüzü 2053'e diktik. Rabbimiz bize o günlere erişmeyi nasip eder, etmez bilemeyiz. Ama Gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi gerçekleştirecek azmi ve coşkuyu görüyorum.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2071 artık birer hayal değil. Sizlerin de ilk hesaplarınızı 2053'e göre yaptığınıza inanıyorum.
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