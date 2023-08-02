Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Kastamonu, Çorum, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 23°C, 39°CParçalı ve az bulutluİZMİR 24°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 23°C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 34°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 24°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 29°C, 34°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 18°C, 38°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 34°CParçalı ve az bulutluKONYA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 16°C, 33°CÖğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 36°CParçalı bulutluSAMSUN 20°C, 28°CParçalı bulutluTOKAT 17°C, 35°CParçalı bulutluTRABZON 23°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS 11°C, 32°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 14°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 39°CAz bulutlu ve açık