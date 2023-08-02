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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 2 Ağustos 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Buna rapora göre Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde hissedilir şekilde artacak. İşte il il hava durumu raporu...

Ekleme: 2.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 2.08.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Kastamonu, Çorum, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C, 34°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 16°C, 33°C

Öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık
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