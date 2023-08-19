Dışişleri'nden ABD'nin 'GKRY' kararına tepki: Türkiye Kıbrıs Türkünün varlığını temin etmeyi sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz." denildi. Açıklamada Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğu bir kez daha vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, 2020 Eylül ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınadığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:ABD'nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası'ndauzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz.ABD'yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz.Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir.'