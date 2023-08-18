Haver Farma Krom Pikolinat ile dengelen

Çağımızın problemleri arasında yer alan kan şekeri düzensizliği, kilo fazlalığı, metabolizma yavaşlığı ve enerji düşüklüğü gibi pek çok etmen hayat kalitesini doğrudan etkiliyor. Düzenli stres, yoğun tempo süren çalışma hayatı, ebeveynlik gibi hayatın getirdiği dönemsel durumlarda beslenmeye de bağlı olarak vücut dengesi değişebiliyor. Düzensizliğin yarattığı kilo alımı, kan şekeri dengesizliği, kaslarda zayıflık, enerji eksikliği gibi pek çok sonuç da eraberinde yaşanıyor. Hayatın daha yoğun yaşandığı bu dönemlerde vücudumuzu dengeleyecek en önemli minerallerden biri krom pikolinat oluyor. Krom normal kan glukoz yani kan şekeri düzeyinin korunmasına katkıda bulunur.Haver Krom pikolinat, krom minerali ile pikolinatın birleşiminden oluşuyor.