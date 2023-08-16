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Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin devamsızlık durumlarına değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına." dedi.

Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Ekleme: 16.08.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.08.2023 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki 45 bin dersliğin onarımının tamamlandığını, çelik konstrüksiyonla inşa edilen 400 dersliğin de yeni eğitim öğretim yılında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maarifin çok daha geniş ve vizyoner bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyleyen Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının, resmi ve özel yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle toplumun tamamına hitap ettiğini belirtti.
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