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Almanlar Türkiye'nin gücüne hayran kaldı: Türkler karada denizde ve havadalar

Dünyaya silah satan ülkeler arasına giren ve savunma sanayii alanında ürettiği ürünleri büyük takdir toplayan Türkiye'nin bu alandaki gücü, yabancı basında yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Alman Frankfurter Allgemeine gazetesine mercek altına alınan Türk silahlarıyla ilgili çarpıcı bir analiz yayımlandı.

Almanlar Türkiye'nin gücüne hayran kaldı: Türkler karada denizde ve havadalar
Ekleme: 16.08.2023 - 10:56 Güncelleme: 16.08.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Almanlar Türkiye'nin gücüne hayran kaldı: Türkler karada denizde ve havadalar
Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı atılımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Yerlilik oranının büyük ivme kaydetmesi bir yana Türkiye artık dünyaya silah satan ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir ülke haline geldi.

Alman gazeteden dikkat çeken analiz

Yabancı basın ve medya kuruluşları da sık sık bu durumu gündeme getiriyor. Son olarak Alman basınında Türk silahlarıyla ilgili bir analiz yayınlandı ve övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Almanlar Türkiye'nin gücüne hayran kaldı: Türkler karada denizde ve havadalar

'Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı'

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine gazetesi, bu ilginin kaynağı olan silahları ve üreticilerini inceledi. Alman gazete 'İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç haline geldi' değerlendirmesinde bulundu.

Andreas Mihm imzalı analizde 'Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı' denildi ve pek çok ülkenin Türk drone'larını istediğinin altı çizildi.

'TB2 savaş ortamında test edildi'

Baykar'ın ürettiği İHA'lara dikkat çeken Alman gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş İstanbul şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 modeli, şu anda Ukrayna'nın savunma savaşında Rus tanklarını, araçlarını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini vuruyor.'

Almanlar Türkiye'nin gücüne hayran kaldı: Türkler karada denizde ve havadalar

'Sadece İHA'lara indirgemek yanlış'

Frankfurter Allgemeine 'Türk savunma sanayisini sadece büyüyen yeni insansız hava araçları cephaneliğine indirgemek yanlış olur' diyerek Türkiye'nin geniş askeri araç filosuna dikkat çekti.

'Türk ürünleri karada denizde ve havada'

'Her yıl temmuz ayının sonunda sektör, İstanbul'da düzenlenen IDEF silah fuarında neler yapabileceğini gösteriyor. Bu kez de: Karada, denizde ve havada kullanıma yönelik insanlı ve insansız silah sistemleri, simülatörler, radar ve sonar cihazları, füzeler, lojistik araçlar, ikmal teçhizatı ve güvenlik sistemleri, kısacası bir ordunun ihtiyacı olan her şey gözler önüne seriyor.'

Bu yıl IDEF'e yaklaşık 800'ü yurt dışından olmak üzere 1.500 şirketin katıldığının altını çizen Alman gazete 'İki milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı' dedi.

Almanlar Türkiye'nin gücüne hayran kaldı: Türkler karada denizde ve havadalar
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