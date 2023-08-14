Soyer zamma doymuyor! İçme suyu ve ulaşımdan sonra şimdi de otoparklara zam: İşte yeni tarife

İçme suyuna yüzde 43.5, ulaşıma yüzde 48 oranında zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de gözünü araç sahiplerinin cebine dikti. 1 Ocak 2023’te kent içindeki kapalı ve açık otoparklara yüzde 40 ila 45 arasında değişen oranlarda zam yapan Soyer, 7 ay arayla açık ve kapalı otoparklara yüzde 29 ila 40 arasında değişen oranlarda ikinci kez zam yaptı. Zamlı tarifeye göre 35 lira olan açık otopark ücreti 10 liralık artışla 45 liraya yükseldi. Böylece son 8 ayda İzmir kent merkezindeki otoparklara yüzde 90’a yakın zam yapılmış oldu. Zamlı tarifenin 1 Eylül tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Her fırsatta sosyal belediyecilikten bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer içme suyu ve kent içi toplu ulaşımdan sonra şimdi de gözünü milyonlarca araç sahibinin cebine dikti. Geçtiğimiz Ocak ayında kent içinde faaliyet gösteren 3 bin 530'u açık, 9 bin 126'sı kapalı olmak üzere toplam 14 bin 611 otopark yerine yüzde 40 ila 45 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Zamma doymayan Soyer bu zammın üzerinde 8 ay bile geçmeden bu sefer ikinci kez zam kararı aldı.İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre açık ve kapalı otoparklara bu sefer de yüzde 29 ila 40 arasında değişen oranlarda ikinci kez zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre 35 lira olan açık otopark ücreti yüzde 29'luk artışla 45 liraya yükseltilirken kapalı otopark ücretleri ise yüzde 30-35 arasında değişen oranlarda zamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanacak olan yeni tarife bir terslik olmazsa 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.Konak Katlı Otopark0 - 2 saat: 40,00 TL2 - 4 saat: 50,00 TL4 - 6 saat : 60,00 TL6- 12 saat : 70,00 TL12-24 Saat: 80,00 TLKayıp Bilet 80,00 TLAylık Abone Ücreti :2.000,00 TL0 - 2 saat: 40,00 TL2 -4 saat: 50,00 TL4 - 6 saat : 60,00 TL6- 12 saat : 70,00 TL12-24 Saat: 80,00 TLKayıp Bilet 80,00 TLAylık Abone Ücreti : 2.000,00 TL0 - 2 saat: 40,00 TL2 -4 saat: 50,00 TL4 - 6 saat : 60,00 TL6- 12 saat : 70,00 TL12-24 SAAT: 100,00 TLKayıp Bilet : 100,00 TLAylık Abone ücreti : 2.000,00 TL0 - 2 saat: 40,00 TL2 -4 saat: 50,00 TL4 - 6 saat : 60,00 TL6- 12 saat : 70,00 TL12-24 Saat: 80,00 TLKayıp Bilet 80,00 TLAylık Abone Ücreti : 1.750,00 TL0 - 2 saat: 40,00 TL2 -4 saat: 50,00 TL4 - 6 saat : 60,00 TL6- 12 saat : 70,00 TL12-24 Saat: 80,00 TLKayıp Bilet 80,00 TLAylık Abone Ücreti : 1.500,00 TL0 - 2 saat: 40,00 TL2 -4 saat: 50,00 TL4 - 6 saat : 60,00 TL6- 12 saat : 70,00 TL12-24 Saat: 80,00 TLKayıp Bilet 80,00 TLAylık Abone Ücreti : 2.000,00 TL0 - 2 saat : 40,00 TL2 - 4 saat : 50,00 TL4 - 6 saat : 60,00 TL6 - 12 saat : 70,00 TL12-24 saat: 80,00 TLKayıp Bilet: 80,00 TLSaat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : 40,00 TLAylık Abone Ücreti : 1.750,00 TL