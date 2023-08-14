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Memur ve memur emeklisinin maaş zammında kritik gün: Hükümet ilk teklifini sundu

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi. Hükümet ise ilk zam teklifini bugün sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk 6 ay için yüzde 14 ikinci 6 ay için ise yüzde 9 zam teklifi açıkladı.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammında kritik gün: Hükümet ilk teklifini sundu
Ekleme: 14.08.2023 - 15:15 Güncelleme: 14.08.2023 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Memur ve memur emeklisinin maaş zammında kritik gün: Hükümet ilk teklifini sundu
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyordu.

Hükümetin zam teklifi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin zam teklifini açıkladı.
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tarafların uzlaşısıyla başarıyla sonuçlandıracağız. Özveri ile katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Kamu çalışanlarının merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay arttı. Kamu çalışanlarının yaşam standardı büyüyen ve gelişen Türkiye ile yükseldi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkardık.

Kamu görevlilerini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz.
Görüşmelerin 14. gününde artık belli bir noktaya ulaşmış durumdayız. Sağlıklı, ulaşılabilir bir komisyon oluştu.

967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Gönlümüzün taleplerin tamamını karşılamaktan yana olduğunu belirtmek isterim.

Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum.
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