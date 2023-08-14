Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı: İtfaiye ekipleri 1 kişiyi kurtardı
İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
1 KİŞİ KURTARILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.
Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1 KİŞİ KURTARILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.
Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.