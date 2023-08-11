Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, 'CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu' demişti.Akşener'in bu açıklamasının ardından partililerden de CHP'ye yönelik sert mesajlar geldi. Yerel seçimlere ittifak olmadan girmek isteyen İYİ Partililer eski ortaklarına 'yalnız yürüyeceğiz' mesajları gönderdi.CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceği, kendi adaylığını çıkaracağı iddia edildi.Takvim'de yer alan habere göre, Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi düşündüğü öne sürüldü.Öte yandan Özlale, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada 'Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu net olarak olumsuz olacaktır.' dedi.