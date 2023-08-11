Düzce'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'deki kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolunun Döngelli köyü mevkisinde meydana geldi.Ankara yönünden İstanbul yönüne giden otomobilin sürücüsü Eray Dereköylü, direksiyon kontrolünü yitirdi.Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, önce Tuncay Aydoğdu idaresindeki, ardından da Arif Şallı yönetimindeki otomobillere çarptı.Kazada, 3 araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuncay Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.