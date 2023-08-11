CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel'dan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir açıklama geldi. Halk TV yayınında konuşan Adıgüzel, Kaftancıoğlu'nun, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü kendisine yakın görmediği gerekçesiyle görevden aldığını söyledi.'Kaftancıoğlu yanında durmayan ilçe başkanının görevine son verdi'Adıgüzel, şöyle konuştu:'Canan Kaftancıoğlu Beykoz İlçe Başkanı'nı görevden aldı ve alamadı hatta, sonuca ulaştıramadı sonra genel merkez tekrar almak zorunda kaldı. Çünkü yönetiminde yeterli sayıyı bulamadı ve basına yansıdığı için biliyorum. Bundan 3-4 ay önce Canan Hanım gelip bana rica etmişti 'Onursal bu Beykoz İlçe Başkanı'nı görevden alma durumu olabilir. Genel başkanımızla konuşabilir misin ben onu görevden almak istemiyorum' diye. Bir senede ne değişmiş olabilir Beykoz İlçe Başkanının pozisyonu değişmiş olabilir. Başka hiçbir şey değişmez. Daha önce Canan Hanımın yanında duruyormuş demek ki şimdi durmuyor ki görevden alınmasını istiyor.'Kaftancıoğlu'nun daha önce de arasının bozuk olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri parti içinde görevlendirmediği öne sürülmüştü.