Bakan Yerlikaya'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üzerinden geçen 6 yıla rağmen unutulmuyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik ile ilgili paylaşım yaptı.Eren Bülbül...Henüz 15'indeydi. Annesi ve 12 kardeşiyle birlikte zorluklara göğüs geriyor, yaylada bahçe işleriyle uğraşarak ailesinin geçimine katkı sağlıyordu.Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ise 41 yaşındaydı. Canından çok sevdiği iki evladı vardı.Bundan tam 6 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında hain teröristlerce hem Eren hem de Ferhat şehit edildi.Bu milletin kalbinde sonsuza dek yaşamaya devam edecekler. Şehitlerimizin makamları âli olsun.