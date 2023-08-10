Feci olay! 150 derece sıcaklıktaki zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı

Olay, sabah saatlerinde Paşaçayır Mahallesi'nde Kars Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ A.Ş.'ye ait asfalt tesisinde meydana geldi. Erzurum'dan tankerle getirilen ve asfalt yapımında kullanılan 150 derece sıcaklıktaki ziftin drenaj kanalına boşaltılması sırada hortum yerinden çıktı.Sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya (35), Hakan Suekinci (39) ve Saldıray Özşimşek'in (45) üzerine sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisi sürüyor.