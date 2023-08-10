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Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan Veli, yeni nikahlandığı kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Ünlü psikologtan yardım istemişti. Eski eşini yerde yatırdığı ve dişlerini yaptırmadığı ortaya çıkan adam ile yüz yüze gelen kızı stüdyoda birbirine girdi.

Ekleme: 10.08.2023 - 15:30 Güncelleme: 10.08.2023 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdiBeyaz Tv'de ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin sunumuyla yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında izleyenleri gözyaşlarına boğan bir konu işleniyor.

Yeni nikanlandığı Henna tarafından dolandırıldığını söyleyen Veli'nin eski eşine yaptıkları tüm izleyenleri şoke etti.

30 yıllık evliliklerinde eski eşinin kendisini yerde yatırdığını söyleyen kadın, eşinin kendisi için hiç para harcamadığını gözyaşları içerisinde anlatırken eski eşin boşandıktan sonra yeni eşine 250 bin TL'lik ev eşyası aldığı ortaya çıkmıştı.

'SENİ SATSAM 1,5 ETMEZ'
Ezmeci Hülya'ya 'Siz yerde mi yatıyordunuz?' diye sorunca Hülya ağlayarak bunları doğrularken 'Ben yalan söylemiyorum. Kanepede yatıyordum. Dizlerim bitmiş, yere oturunca kalkamıyorum. 80 liraya diş taktırdı bana. Onu da yüzüne diyeyim. 80 liraydı... Özele götürdü, özelde 1,5 dedi. Seni satsam 1,5 etmez dedi. Bu dişe niye bu kadar para vereyim dedi.' ifadelerini kullandı. Veli'nin buna yanıtı ise 'Yahu espri' oldu.

KIZ BABANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Bugün yayınlanan bölümde ise dolandırıcı olduğu iddia edilen yeni eş Henna'nın Veli'ye gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Canlı yayında ekrana verilen mesajlaşmalarda Henna'nın eşine sosyal medyadaki kadınlarla konuşmasını istemediğini söylediği görülüyor. 

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Veli ise bu iddiaları reddederek, 'Karşımdaki kişinin ben kim olduğunu bilmiyordum ki. Ben sosyal bir insanım. Hayat hakkında konuşuyorduk sosyal medyadaki insanlarla.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan eski eş Hülya ile boşandıktan sonra da milyonlarca insanlar ile sosyal medyadan konuştuğunu söyledi. 

Sosyal medyadaki tanıştığı insanlara para gönderdiği ortaya çıkan Veli'ye stüdyodaki seyirciler ve Esra Ezmeci, 'Neden Hülya'nın paraya ihtiyacı varken göndermedin' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Eski eşi Hülya'ya stüdyoya gelmeleri takdirinde evin tapusunu ve 87 bin lira vereceğini söyleyen adam, 'Bunları neden evlikyen istemediniz?' diyerek tepki gösterdi. 

Gelen tepkinin üzerine genç kız Sıla, 'Annemin bize hatası olsaydı biz annemin yanında olur muyduk?' dedi. Veli'nin kızının bu sözleri üzerine 'Al kızım ananın hayrını gör o zaman. Güle Güle.' demesi stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Bu sözlerin ardından babasına bağırmaya başlayan Sıla, 'Tapuyu 'Vereceğim, vereceğim' deyip de adam oynatma burada. Sen buraya art niyet ile gelmişsin belli. Ben burada susyorum oturuyorum ama insanla çocukla oynar gibi oynuyorsun. Ben rahatsızım, annem rahatsız ona rağmen buraya senin tek sözün için geldik.' dedi. 

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Kızının kendisine tepki göstermesi sonrasında ayağa kalkan Veli'yi ise program ekibi ve Esra Ezmeci sakinleştirdi. Veli'nin stüdyoyu terk ederken 
'Beni niye getirdiniz buraya? Babasına terbiyesi yok. İyi niyet ile geldiyseniz iyi niyetinizi gösterin. Tapu ne demek?' ifadelerini kullandığı duyuldu.  

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Baba-kız canlı yayında birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. Esra Ezmeci'nin araya girmesiyle zor sakinleştirilen taraflar yerlerine oturtturulurken Veli kızına dönerek; 

'Sen benim çocuğum değilsin artık. Bundan sonra senin yüzüne de bakmam gözüne de bakmam. Benim aldığım telefonu da koy oraya. Kusura bakma.' dedi.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi

Genç kız Sıla ise babasının bu sözlerine sinirlenerek; 'O telefonu burada parçalarım. Sanki çok bakıyordun bize. Benim asabımı bozma.' ifadelerini kullandı. 

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında kavga! Baba kız birbirine girdi





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